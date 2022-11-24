ركيزة التقدم

البحث العلمي والابتكار والتصنيع ، ثلاث ركائز أساسية مترابطة وقاعدة ذهبية للتطور، خاصة في هذا العصر الذي يشهد تقدما سريعا في الابتكارات والتطور الهائل في تحويلها إلى منتجات عالية القيمة والنفع للإنسان والتنمية المستدامة، وللاقتصاد العالمي الجديد القائم على المعرفة والتقنية كنتاج حضاري لسباق العقل البشري.

وفي هذه المعادلة الجوهرية ،يحظى البحث العلمي والابتكار باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، ويتجلى ذلك في عمق مستهدفات رؤية 2030، وما أعلنه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، عن التطلعات والأولويات الوطنية في هذا المجال الحيوي ، تأكيدا لسعي المملكة الدؤوب في تأسيس مجتمع معرفي كما نصت الرؤية، وتتبلور فيه العلاقة بين الإنسان والمعرفة والتنمية.

وفي هذا الإطار للطموح الوطني، يأتي مؤتمر الشراكات المستدامة الذي تنظمه وزارة التعليم، وما كشف عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن قرب إطلاق استراتيجية للبحث والتطوير في المملكة، وسيسهم هذا التوجه في الدفع بمكانتها إلى مراكز متقدمة في القائمة العالمية لأكثر الدول إسهاما علميا.