الرياضة

كأس العالم: رقم قياسي لإسبانيا بعد “سباعية” كوستاريكا

محمد ابو الوفاaccess_time29 / ربيع الآخر / 1444 هـ      23 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
كأس العالم: رقم قياسي لإسبانيا بعد "سباعية" كوستاريكا

حقق منتخب إسبانيا أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم عندما فاز على كوستاريكا 7-0 أمسية اليوم الأربعاء.

 

ودك منتخب “لا روخا” شباك نظيره الكوستاريكي بسباعية ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.

 

وبفوزه على كوستاريكا، سجّل المنتخب الإسباني أكبر انتصار في تاريخه  عبر كل نسخ مسابقة كأس العالم، في رقم قياسي جديد.

 

 

كما أن الانتصار بسباعية جعل الإسبان يصلون إلى الهدف رقم 100 في كأس العالم، وهو إنجاز لم يصل إليه سوى منتخبات قليلة.

 

الفوز أمام كوستاريكا جعل إسبانيا أيضًا تحقق أحد أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقته عام 1930 في أوروغواي.

 

ويحمل منتخب المجر الرقم القياسي بانتصاره 10-1 على السلفادور في نسخة 1982 في إسبانيا، والبقية كالتالي:

 

النسخة المباراة المضيف
1982 المجر 10-1 السلفادور إسبانيا
1954 المجر 9-0 كوريا الجنوبية سويسرا
1974 يوغوسلافيا 9-0 الكونغو ألمانيا
1950 أوروغواي 8-0 بوليفيا البرازيل
2002 ألمانيا 8-0 السعودية كوريا واليابان
1938 السويد 8-0 كوبا فرنسا
2014 ألمانيا 7-1 البرازيل البرازيل
2022 إسبانيا 7-0 كوستاريكا قطر
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