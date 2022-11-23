كأس العالم: رقم قياسي لإسبانيا بعد “سباعية” كوستاريكا

حقق منتخب إسبانيا أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم عندما فاز على كوستاريكا 7-0 أمسية اليوم الأربعاء.
ودك منتخب “لا روخا” شباك نظيره الكوستاريكي بسباعية ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة من كأس العالم قطر 2022.
وبفوزه على كوستاريكا، سجّل المنتخب الإسباني أكبر انتصار في تاريخه عبر كل نسخ مسابقة كأس العالم، في رقم قياسي جديد.
ملخص مباراة إسبانيا وكوستاريكا | إسبانيا تقسو على كوستاريكا بسباعية نظيفة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
كما أن الانتصار بسباعية جعل الإسبان يصلون إلى الهدف رقم 100 في كأس العالم، وهو إنجاز لم يصل إليه سوى منتخبات قليلة.
الفوز أمام كوستاريكا جعل إسبانيا أيضًا تحقق أحد أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقته عام 1930 في أوروغواي.
ويحمل منتخب المجر الرقم القياسي بانتصاره 10-1 على السلفادور في نسخة 1982 في إسبانيا، والبقية كالتالي:
|النسخة
|المباراة
|المضيف
|1982
|المجر 10-1 السلفادور
|إسبانيا
|1954
|المجر 9-0 كوريا الجنوبية
|سويسرا
|1974
|يوغوسلافيا 9-0 الكونغو
|ألمانيا
|1950
|أوروغواي 8-0 بوليفيا
|البرازيل
|2002
|ألمانيا 8-0 السعودية
|كوريا واليابان
|1938
|السويد 8-0 كوبا
|فرنسا
|2014
|ألمانيا 7-1 البرازيل
|البرازيل
|2022
|إسبانيا 7-0 كوستاريكا
|قطر