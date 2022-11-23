فيديو.. أهداف إسبانيا وكوستاريكا 7-0 في كأس العالم 2022

اكتسح منتخب إسبانيا نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف نظيفة اليوم الأربعاء، في افتتاحية مبارياتهما بكأس العالم قطر 2022.

وتصدّر “لا روخا” المجموعة الخامسة من المونديال بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن اليابان التي هزمت ألمانيا 2-1 في وقت سابق اليوم.

أقيمت المباراة بين إسبانيا وكوستاريكا في أرضية ملعب “الثمامة” بصافرة الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، أمام 40 ألف مشجّع.



أهداف إسبانيا ضد كوستاريكا بدأها داني أولمو في الدقيقة 11، ثم أضاف ماركو أسينسيو وفيران توريس هدفين بالدقيقتين 21 و31.

في الشوط الثاني تواصلت أهداف إسبانيا في مرمى كوستاريكا، وعاد توريس ليضيف الهدف الرابع بعد 9 دقائق من الاستراحة.

فيما تكفّل بالهدف الخامس والسادس والسابع، كل من جافي وكارلوس سولير وألفارو موراتا، في الدقائق 75 و90 و95 تواليًا.

أهداف إسبانيا وكوستاريكا 7-0 في كأس العالم 2022