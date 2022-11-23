طريقة عمل صلصة الجريفي بالمشروم

صلصة الجريفي بالمشروم أو الفطر هي صلصة بسيطة تتكون من المرق والمشروم

المقادير اللازمة

مشروم أو فطر مقطع شرائح

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 أكواب من مرق اللحم

6 ملاعق كبيرة طحين

3 ملاعق كبيرة زبدة

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل

ملح وفلفل حسب الرغبة

ورق الغار – (اختياري)

طريقة العمل

في قدر كبير اقلي الفطر بالزيت النباتي حتى يصبح طريًا لمدة 5 دقائق تقريبًا

ترفع عن النار وتوضع جانباً

في نفس القدر أضيفي الزبدة والدقيق وقلبي باستمرار حتى يتكون خليط الرو لمدة دقيقتين تقريبًا

يسكب ببطء نصف المرق مع التحريك بقوة باستخدام خفاقة هذا سوف يساعد في منع الكتل

بمجرد أن تصبح ناعمة وخالية من التكتلات أضيفي باقي المرق والفطر المقلي ومسحوق البصل ومسحوق الثوم وورق الغار في حالة الاستخدام

اتركي المرق يغلي حتى يصبح كثيفًا ودسمًا لمدة 3 دقائق تقريبًا

يتبل بالملح والفلفل بحسب الرغبة

ثم تستخدم الصلصة مع الأطباق المختلفة