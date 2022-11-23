إطلاق أكثر من 20 فعالية في المواقع التاريخية والتراثية

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة عن إقامة أكثر من 20 فعالية نوعية في عدد من المواقع التاريخية والتراثية في كل من الأحساء وجدة والرياض، وذلك بدءًا من اليوم 23 نوفمبر حتى 31 ديسمبر من هذا العام، كما تقود الهيئة السعودية للسياحة، الجهود للترويج لهذه الفعاليات ضمن “شتاء السعودية”، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها؛ لتقديم برامج وباقات وعروض ثقافية متنوعة لتشجيع وجذب الزوار والسياح من الداخل والخارج لاكتشاف المواقع التاريخية المستهدفة والاستمتاع بالفعاليات المقامة فيها.

وتُسهم هذه الفعاليات في عدد من الوجهات التاريخية، إلى تعريف العالم بتراث المملكة وما تحتضنه من كنوز حضارية، من خلال تفعيل 8 مواقع تاريخية وتراثية حول المملكة، وإبراز هذه الوجهات كمقصد لاستكشاف التراث الوطني المتفرد، وكذلك إيجاد روافد اقتصادية واستثمارية لدعم المجتمع المحلي وتوليد فرص العمل، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

وتتمتع الوجهات التاريخية الثلاث المستهدفة بثراء تراثي وتاريخي كبير، يسهم في جذب العديد من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها للتعرف على مقوماتها الفريدة. حيث صممت هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات في عدد من المواقع التراثية في الأحساء من أبرزها قصر محيرس، وعين نجم، وبيت البيعة، وقصر إبراهيم، والمدرسة الأميرية والقيصيرية، وتتضمن الفعاليات حكواتي يروي القصص، وعروضاً للخيل، وأمسياتٍ شعرية، ومسرحيات، وعروضاً فلكلورية وفنية ومرئية وغيرها من النشاطات.

وفي الرياض يستطيع الزوار زيارة متحف قصر المصمك، والاستمتاع بزيارة معرض القهوة السعودية، للتعريف بثقافة القهوة السعودية، مع إمكانية زيارة القرى التراثية في منطقة الرياض، مثل عودة سدير، وبلدة أشيقر وغيرها، أما في جدة، فيستطيع الزوار زيارة “جدة التاريخية” إحدى مواقع اليونيسكو الستة في المملكة، حيث تتواجد فعالية البلد بيست في خمس ساحات موسيقية بقائمة فنانين محليين وعالميين، وفعاليات فنية منوعة حول جدة التاريخية، بالإضافة إلى فعالية كأس العالم من خلال عروض المباريات مع جلسات وأركان تفاعلية في حديقة بحيرة الأربعين.

وقد أتاحت “روح السعودية” للسياح والزوار فرصة الاطلاع على كافة المعلومات والفعاليات من خلال موقع (visitsaudi.com)، وعبر منصاتها المختلفة الناطقة بثماني لغات، كما يمكن التواصل مع مركز العناية السياح والزوار (930) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات.

الجدير بالذكر، أن المملكة أتاحت لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية، واستمرت بتقديم العديد من التسهيلات؛ لجذب شرائح أكبر من السيَّاح من الخارج؛ ومنها السماح لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية، كما أتاحت إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول لمقيمي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بالإضافة لحاملي إحدى تأشيراتها، فضلًا عن إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة السعودية بشكل مجاني لحاملي بطاقات “هيّا” المخصصة لجمهور كأس العالم.