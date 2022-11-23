الأخيره

إحباط تهريب كميات كبيرة من القات والحشيش

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع الآخر / 1444 هـ      23 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، أحبطت محاولات تهريب (26.5) طن من نبات القات المخدر، و (671) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (290,170) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (82) متهماً، منهم (18) مواطناً، و (64) مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: (34) من الجنسية الإثيوبية، و (30) من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

 

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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