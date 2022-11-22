17 % ارتفاع الصادرات غير النفطية

جدة – البلاد

حققت الصادرات السلعية غير النفطية للمملكة ، ارتفاعا بنسبة 17 % خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي بالمقارنة بشهر أكتوبر 2021، مسجلة 26.8 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.6% ، فيما ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 3% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري، فيما وصل حجم القروض الاستهلاكية نحو 448 مليار ريال (0.5% ربعي- 9% سنوي).

وبلغت ودائع هيئات حكومية وشبه حكومية 725 مليار ريال، (4% شهري -11% سنوي) ، ووصل حجم الإنفاق الاستهلاكي 146.4 مليار ريال (تراجع بنسبة 5.8% على أساس شهري وارتفاع 6.5% على أساس سنوي).

وسجلت الواردات 256.3 مليار ريال (25.8% ربعي- 38.1% سنوي)، والصادرات 453.7 مليار ريال (18.2% ربعي- 89.4% سنوي)، فيما سجل مؤشر أسعار العقارات 82.1 نقطة (0.31% ربعي- 1.49% سنوي).

وكانت الصادرات السعودية غير النفطية قد سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستوى قياسيا بعد بلوغها 86.2 مليار ريال.