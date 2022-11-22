ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس بموقع آبار القصب

المدينة المنورة : البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترسية منافسة رخصة كشف خام الجبس في موقع آبار القصب على شركة الخياط للجبس المحدودة، وذلك بعد المزايدة الإلكترونية التي أجرتها الوزارة بمشاركة الشركات المؤهلة للحصول على الرخصة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المزايدة أجريت إلكترونياً بمشاركة الشركات المؤهلة البالغ عددها 8 شركات، وذلك ضمن خطط الوزارة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن المنافسة على الرخصة مرت بعدة مراحل تخللها عقد ورش عمل ولقاء تعريفي للمتأهلين للمنافسة، جرى من خلالها إيضاح طريقة وآلية المزايدة على موقع الرخصة، كما أتاحت الوزارة فرصة الاطلاع على الموقع من خلال الزيارة الحقلية للتعرف عن قرب على ما يضمه الموقع.

وأكد الجراح أن الوزارة تهدف من خلال طرح المنافسات التعدينية والإعلان عن مراحلها إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي، مضيفاً أن إعلان الوزارة عن الفرص بشكل دوري، وإتاحتها أمام المستثمرين يأتي تماشياً مع أحد مستهدفات نظام الاستثمار التعديني الجديد لرفع مستوى الشفافية في القطاع.