انطلاق مؤتمر الخيال العلمي ديسمبر المقبل

جدة ـ البلاد

تُنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤتمراً للخيال العلمي خلال الفترة 8 – 9 ديسمبر القادم في سوبر دوم بجدة، ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2022 بحُلته الجديدة، والذي سيقام خلال الفترة من 8 حتى 17 ديسمبر المقبل.

ويسعى المؤتمر الذي تنظمه الهيئة للمرة الأولى في المملكة، إلى إثراء تجربة الجمهور وتوعيته بأبرز جوانب الخيال العلمي ومجالاته، مشتملاً على عددٍ من الجلسات الحوارية التي تستضيف كُتّاباً ومؤلفين من ذوي الخبرة في الكتابة الإبداعية، ويتيح الفرصة للكتّاب بمختلف خبراتهم الالتقاء ببعضهم وتكوين شبكة من العلاقات لتبادل الآراء والاستفادة من خبراتهم في إنتاج أعمالهم، فضلاً عن ورش العمل التي ستشهد مشاركة مجموعة من الخبراء والفنانين والمختصين في هذا المجال، والتجارب التفاعلية في مختلف المسارات.

ويتضمن المؤتمر جملة من الفعاليات النوعية التي ستستمر بعد انتهاء المؤتمر طيلة فترة أيام المعرض؛ ومنها ركن هواة جمع المقتنيات، حيث يعرض هواة الخيال العلمي مقتنياتهم بغرض فتح مجال للنقاش ومشاركة الخبرات أو تبادل المقتنيات مع الحضور. واحتضانه لجداريتين تفاعليتين؛ الأولى جدارية تفاعلية لإبراز الاختراعات البشرية المُستوحاة من أدب الخيال العلمي، والجدارية الثانية مخصصة لتاريخ الخيال العلمي لتبرز أهم أعمال أدب الخيال العلمي منذ نشأته وأبرز الإسهامات العربية فيه على مدار الزمن.

وسيخصص المؤتمر جلسات لأندية القراءة؛ لمناقشة كُتب الخيال العلمي، بالإضافة إلى فعالية (اصنع قصتك) الموجهة للأطفال لمساعدتهم على كتابة قصة إبداعية وطباعتها.

وينتظر أن يشهد معرض جدة للكتاب مشاركة أكثر من 600 دار نشر محلية وعربية ودولية، إلى جانب ما يتضمنه من برنامج ثقافي ثريّ، بمشاركة الهيئات الثقافية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة في تجربةٍ ثقافية متكاملة لمختلف أطياف المجتمع، والتي تأتي في أول دورة للمعرض من تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعد نقل اختصاصات معارض الكتاب إلى وزارة الثقافة.