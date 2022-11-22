إدانة دولية لهجمات إيران على العراق

بغداد – البلاد

أدانت عدد من دول العالم الهجمات الإيرانية على العراق، معتبرة أنها انتهاك للسيادة العراقية، مشيرة إلى أن الهجمات تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتدمر البنية التحتية العراقية، إذ شنت طهران ضربات جديدة استهدفت إقليم كردستان.

وأكدت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان أن الحرس الثوري استهدف مجددا أحزابا كردية إيرانية، من دون أن تعطي أي حصيلة لهذه الضربات، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بتعرض مقار ثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، أن القصف الإيراني الأخير على إقليم كردستان تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية، داعياً المجتمع الدولي للتدخل، مطالبا الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد مما وصفها بأنها اعتداءات دول الجوار، كما حث المجتمع الدولي على مساعدة العراق لمعالجة هذه القضية، محذراً من أن استمرار القصف يعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد.

يذكر أن الضربات الإيرانية على شمال العراق تكررت منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق. وفي 14 نوفمبر الجاري، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها طهران بطائرات بلا طيّار إيرانية ضد جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كردستان.

وأدانت حكومة إقليم كردستان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذ بالصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم، مؤكدة أن تلك الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة البلاد غير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار، كما شددت على أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق. وحثت أصدقاءها وشركاءها في بغداد والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات الإيرانية المستمرة.

وتعليقاً على الضربات الإيرانية التي استهدفت ليلاً شمال العراق، أدانت البعثة الأممية هذه الصرفات العدوانية، مشددة على أن العدوان الإيراني على شمال العراق بات يتسبب بمأساة. وأضافت أن الهجمات المتكررة تنتهك السيادة العراقية، ولا هدف منها إلا زيادة التوتر على نحو طائش، لافتة إلى أن على الدول المجاورة تسوية الحسابات الخارجية في معزل عن المدنيين. وأكدت أن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً، وفق كلامها.

من جهتها، أدانت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، الهجوم الإيراني على شمال العراق، الذي نفذ بالصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة أن الهجوم انتهاكاً للسيادة العراقية، مشيرة إلى أن الهجمات تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتدمر البنية التحتية العراقية، مطالبة بوقفها فوراً، معتبرة أنها هجمات غير مسؤولة على إقليم كردستان.

وجاء الموقف الأمريكي، بعدما شنّت إيران ليل الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.