“مواطن أرجنتيني”: أتمنى الفوز للمنتخب السعودي

متابعة -حمودالزهراني

عبّر المواطن الأرجنتيني “حلمي” الذي يعمل في مركز خادم الحرمين الشريفين بمدينة بوينس آيرس عن حبه وانتمائه للمملكة العربية السعودية، وشعبها الكريم، متمنياً فوز المنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب الأرجنتين غدا الثلاثاء ضمن مباريات كأس العالم، المقامة في دولة قطر 2022.

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقه الزميل الإعلامي “عبدالله العنزي” من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيروس؛ حيث قال “حلمي” إنه سيدعو الله، عز وجل، بعد أداء صلاة الفجر، وبعدها سيتجه لمشاهدة المباراة والتي تقام في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الأرجنتين، مبيناً عن توقعه لنتيجة المباراة، بإذن الله، وأنها ستنتهي لصالح المنتخب السعودي بهدف، وأضاف: إن أفضل توقيت لتسجيل الهدف بعد الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة.

وبين ” حلمي ” أن يستشعر فضل السعودية عليه وعلى أسرته؛ حيث يعيش بجوار مركز خادم الحرمين الشريفين” الملك فهد الثقافي”، ويعمل فيه ويتعامل مع منسوبي المركز من السعوديين بكل احترام وحب وهو يبادلهم نفس الشعور. وفي ختام حديثه، دعا “حلمي” المولى عز وجل، أن يوفق السعودية قيادة وشعبا، من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ السعودية وجميع بلاد المسلمين.