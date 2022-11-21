كشف تهديدات إيرانية وشيكة بالمنطقة

واشنطن – البلاد

بينما تتصاعد التوترات في الداخل الإيراني مع استمرار التظاهرات الرافضة لاستمرار نظام الملالي الساعي لتهديد المنطقة بأكملها، أعلن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، أن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط، مشددا على أن أن بلاده تركز على ردع “التهديدات الوشيكة” في المنطقة الاستراتيجية الغنية بموارد الطاقة.

وقال ماكغورك إن “بلاده تعمل الآن بنشاط على بناء بنية دفاعية جوية وبحرية متكاملة في هذه المنطقة”، مضيفاً أنه “يتم الآن تنفيذ شيء تحدثنا عنه منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات المبتكرة والتقنيات الجديدة”، موضحا أن القوات الأمريكية كشفت وردعت تهديدات وشيكة من جانب إيران.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا أعلن خلال المؤتمر، أنّ قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيّرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية، واصفا إيران بأنها تهديد أمني بارز.

من جهته، شن السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي بوب مينينديز هجوماً حاداً على النظام الإيراني ووصفه بالقاتل وتعهد بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للمحتجين في إيران. وقال في تغريدة على “تويتر”: “النظام الإيراني يكشف مرة أخرى عن وجهه الحقيقي حيث تحتجز قوات الأمن الأطفال وتسيء معاملتهم وتستخدم القوة المميتة ضدهم”.

من جانبه نشر حفيد شاه إيران السابق رضا بهلوي مقطع فيديو لصرخات والدة الطفل كيان بيرفلك (10 أعوام) خلال تشييع جثمان ابنها. وكتب في تغريدة: “خامنئي قاتل الأطفال سيدفع ثمناً باهظاً على كل جرائمه، خاصة قتل كيان وعشرات الأطفال الآخرين”. وكان الطفل كيان قد قُتل الأربعاء الماضي على أيدي قوات النظام الإيراني في مدينة ايذه جنوب غربي إيران بعشر رصاصات في صدره. وخرج آلاف المشيعون في المدينة في احتجاجات عارمة ودعوا إلى إسقاط النظام القمعي.