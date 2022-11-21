الفيصل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة.

وبارك سموه لرئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل وأعضاء المجلس، بمناسبة اختيارهم لغرفة مكة المكرمة خلال الدورة (21)، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة عبد الله صالح شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لغرفة مكة المكرمة، ولكافة القطاعات التجارية والاقتصادية بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح عن ملامح إستراتيجية العمل ورؤية غرفة مكة المكرمة المستقبلية، التي تشمل تنظيم الفعاليات والملتقيات والمناسبات الاقتصادية، وصولاً لدعم الاقتصاد الوطني عموماً وتجارة أم القرى خصوصاً.

كما اطلع على خطط دعم الصناعات الاستهلاكية والمنتجات التي تخدم قطاعات الحج والعمرة والضيافة، وتعزيز الصناعات المحلية الخفيفة لتصبح مدينة مكة المكرمة مقرًا لهذه الصناعات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الغرفة ستعمل وفق إستراتيجيتها الجديدة لدعم التكامل التنموي مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مكانة مكة المكرمة التجارية والبيئية المتمثلة في مبادرة مكة الخضراء.