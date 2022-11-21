“العدل”: 5 ملايين زائر لبوابة ناجز شهريًا

جدة : البلاد

أوضحت وزارة العدل، أن عدد زوار بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa بلغ أكثر من 5 ملايين زائر شهريًا.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها: “القضاء- التنفيذ- العقارات- الوكالات والإقرارات-الحالات الاجتماعية- خدمات التراخيص” وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.

وشهدت البوابة مؤخراً إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين “مواطنين – مقيمين – زائرين – قطاع الأعمال” إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.