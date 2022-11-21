السياحة تشارك في قمة ريادة الأعمال

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة السياحة ممثلة في الإدارة العامة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال عن مشاركتها في قمة “رايز اب” السعودية التي يستضيفها مركز الملك عبدالله المالي، وذلك كأحد شركاء منظومة ريادة الأعمال للقمة. وتشارك الوزارة في القمة بعشر شركات ناشئة عبر برنامجها النوعي إستوديو رواد السياحة الذي يستهدف نخبة الشركات الناشئة في القطاع السياحي.

وتهدف الوزارة من المشاركة إلى تمكين المشاريع المشاركة في نمو منظومة السياحة، وتمكين الشركات المشاركة من الوصول لمنصات جديدة وتوسيع قاعدة العملاء الخاصة بهم، إضافة إلى مواكبة الشركات الناشئة للفرص المتاحة في بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز سبل التعاون وتفعيل نطاق الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويعد برنامج إستوديو رواد السياحة أحد البرامج النوعية لوزارة السياحة، الذي يستهدف من خلاله نخبة الشركات في القطاع السياحي، ويمتد لستة أشهر يتم خلالها دعم المشاركين العشرة في تحقيق النمو المتسارع والارتقاء في مجال السياحة عن طريق فريق عمل البرنامج والمدربين والمرشدين المتخصصين الذين سيعملون على إرشادهم خلال فترة البرنامج.

يذكر أن انطلاقة “رايز اب” في السعودية كانت في عام 2018، حين نظّمت في جدة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وهو الحدث الذي دخل موسوعة “غينيس” كونه أكبر تجمع هاكاثونيّ في العالم حتى تاريخه.

وتعاونت “رايز اب” مع مؤسسة “مسك” لتأسيس وتفعيل برنامج “مسك الانطلاق” الذي ساعد أكثر من 200 مؤسس سعودي على نقل مشاريعهم الناشئة من مرحلة الفكرة الأولى إلى مرحلة تطوير منتجات قابلة للإطلاق.