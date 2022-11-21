«الأرصاد»: 11 يوماً تفصلنا عن دخول فصل الشتاء

الرياض ـ البلاد

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إنه لم يتبقَّ سوى 11 يومًا على دخول فصل الشتاء.

وأوضح متحدث الأرصاد، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء أرصاديًّا”، مضيفًا أن المناطق الشمالية تستقبل أولى الموجات الباردة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمس أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والمدينة المنورة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

من جهته توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني بعد غد الأربعاء ، حالة ممطرة من متوسطة إلى قوية على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية والجنوبية وشمال وغرب الوسطى.

من جهتها قالت جمعية الطقس والمناخ، إن الحالة المطرية الثالثة مستمرة، متوقعة أن تتشكّل على مناطق عدة. وأوضحت الجمعية، عبر حسابها على “تويتر”، أنه من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من القصيم والزلفي وسدير وغربي الرياض وجنوبي حائل ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان”.