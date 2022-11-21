“أنوار المدينة” ينظم احتفالية كبرى لتكريم 150 شركة «حج وعمرة» مصرية

القاهرة – البلاد

نظم القائمون على فندق أنوار المدينة موفنبيك- التابع لمجموعة سياد القابضة السعودية- احتفالية ضخمة بأحد فنادق القاهرة، لتكريم شركاء النجاح من شركات الحج والعمرة والتى يزيد عددها على 150 شركة.

ويستحوذ فندق أنوار المدينة موفنبيك علي النسبة الأكبر من استضافة الأفواج القادمة من كافة محافظات مصر، ولذك عمد المسئولون عن الفندق على تنظيم هذه الاحتفالية، لتكريم شركات الحج والعمرة التى ساهمت ولعبت دورًا هامًا فى تحقيق هذه النجاحات.

جاء ذلك بحضور المهندس مهند خوقير الرئيس التنفيذي لشركة سياد القابضة، والمهندس ملهم خوقير نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق ومشاريع الضيافة، وعادل بيبرس مدير عام أنوار المدينة موفنبيك، وعمرو العاصي النائب التنفيذي للمدير العام، وناصر ترك عضو مجلس إدارة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، عضو الإدارة العليا للحج والعمرة، وهشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات السياحية،عضو الإدارة العليا للحج والعمرة، بجانب قيادات غرف السياحة الدينية فى مصر.

وقد أشاد الحضور بجهود المملكة العربية السعودية وما تقدمه للحجاج والمعتمرين طوال العام من خدمات ورعاية متكاملة على كافة المستويات.

ومن جانبه قال المهندس مهند خوقير، إننا نولي عملاءنا في كل أنحاء العالم أهمية خاصة ونسعي دائمًا لمد جسور التواصل معهم للحفاظ علي نجاحنا وترك انطباعات جيدة لدي الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلي أن أنوار المدينة موفنبيك يمتلك من المقومات مايجعله في مقدمة الفنادق، حيث يضم أكثر من1292، غرفة وجناح، كما أنه يستحوذ علي أكثر من ٣٠٪ من الطاقة الفندقية الفاخرة بالمدينة المنورة، بجانب امتلاكنا فندق «سجي المدينة» ذو الأربع نجوم بخدمات خمس نجوم.

وأكد أن أنوار المدينة موفنبيك هو الخيار الأول للمعتمرين والحجاج من مصر، حيث الخدمات المتميزة والمطاعم العديدة التي تلبي أذواق المصريين بمختلف أطيافهم، بالإضافة إلي وجود نخبة من المعارض لأكبر الماركات العالمية، فضلًا عن أكبر سوبر ماركت في المدينة المنورة، وكل ذلك داخل مبني واحد.

وأشار إلى أن مجموعة «سياد القابضة» المالكة للفندق تضم شركات شقيقة للنقل وتنظيم برامج العمرة مثل (إيزي عمرة)، كما أنها تتمتع بخبرات طويلة في الإعاشة والتغذية.

وتعليقًا علي الحفل الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة قال المهندس ملهم خوقير: نحن سعداء بهذا التعاون مع شركاء النجاح في مصر الذين يفضلون أنوار المدينة موفنبيك بما لديه من مقومات تدعم جهودهم مع عملائهم.

وفى نهاية الاحتفالية قام المهندس مهند خوقير بتوزيع الأوسمة والجوائز علي وكلاء الحج والعمرة، وهو الأمر الذى قوبل بترحاب كبير من قبل الحضور، الذين أشادوا بالمميزات المتعددة التى يتمتع بها فندق أنوار المدينة موفنبيك، إضافة إلى القدرات الفائقة والإدارة المتميزة التى يتمتع بها القائمون على الفندق.