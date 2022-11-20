59 منطقة لوجستية وتخصيص مطار القصيم

القصيم – البلاد

كشف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، أن تخصيص مطار القصيم يسير في الاتجاه الصحيح لدى المركز الوطني للتخصيص وسيتم طرحه قريبًا.

وقال خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار بالقصيم ، إن استراتيجية الوزارة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي ، مستهدفاتها طموحة ومبادراتها عديدة في مختلف القطاعات ، وقد صممت لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة ، وأن الربط بين المدن يسير بخطى حثيثة وهناك امتيازات ستُرسى قريباً لفتح وتحرير سوق النقل بينها.

وأوضح أن مشروع النقل العام في القصيم الذي أُطلق العام الجاري سيربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة وسيبدأ قريبا كمشروع أساسي ثم سيتبعه توسعات، لافتا إلى أن الربط بين المدن يسير بخطى حثيثة وأن هناك امتيازات ستُرسى قريباً لفتح وتحرير سوق النقل بينها.

وأكد الرميح أن النقل والخدمات اللوجستية ممكن رئيسي لقطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار والتعدين، لذا من المهم توفير وسائل نقل بكفاءة وسلامة وجودة عالية، مبيناً أن النقل الجوي ضمن مستهدفات الإستراتيجية وسيتضاعف أكثر من 3 مرات بحلول عام 2030 ونستهدف التوسع في المطارات بما فيها مطار القصيم.

وتسهم الإستراتيجية في إعادة هيكلة منظومة النقل وتنمية القطاع خاصة، وتتضمن عددًا من المشروعات النوعية المعززة لمكانة المملكة وتنافسيتها العالمية، ومنها إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وتطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية، كما أنها ستسهم في تنويع مصادر الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير شبكة لوجستية متكاملة تعزز مكانة المملكة العالمية، وتوفر لها قنوات آمنة تحميها من تداعيات الأزمات العالمية.