الرياضة

ولي العهد يوجه بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات لدولة قطر الشقيقة

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1444 هـ      20 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – قد وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م. وأن يقوم سمو وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولاً بأول.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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