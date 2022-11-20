ولي العهد يوجه بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات لدولة قطر الشقيقة

الرياض- البلاد

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – قد وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م. وأن يقوم سمو وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولاً بأول.