“مسام” ينتزع 700 لغماً في عدة محافظات يمنية

البلاد : متابعات

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2022م من انتزاع 700 لغم زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 16 لغمًا مضادًا للأفراد و200 لغم مضادة للدبابات، و 478 ذخائر غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 68 لغمًا مضادًا للدبابات و 180 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية الخوخة، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و15 لغمًا مضادًا للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حيس.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 80 لغمًا مضادًا للدبابات و120 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب، ونزع لغمين مضادين للأفراد في مديرية رغوان.

فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وعبوتين ناسفتين في مديرية عين، و 9 ألغام مضادة للأفراد و4 ذخائر غير متفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية عسيلان.

كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات و14 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الوازعية، و81 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات و55 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر 2.535 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 372 ألفًا و 652 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.