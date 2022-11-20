قلق الاختبارات طبيعي وتجنب السهر خير وقاية

جده ـ البلاد

يؤدي الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام، اليوم ، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ، وتستمر الاختبارات التي تشمل جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي؛ لمدة أسبوع كامل، وتنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج. وأكملت وزارة التعليم والإدارات التعليمية والمدارس بالمناطق المختلفة استعداداتها وتجهيزاتها للاختبارات وفق الخطط المعدة لذلك، مع التقيد بضوابط وتعليمات وقواعد الاختبارات، ومنها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية.

من جهته، أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بـ”تعليم الرياض” عبد الله الغنام أنه سيتم توجيه نحو ألفي مشرف ومشرفة بجانب القيادات في إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية للقيام بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات.

في هذا السياق دعا طبيبان استشاريان ، الطلاب لتجنب السهر، وتناول الأغذية الصحية وأخذ قسط من الراحة في هذه الأيام التي تجري فيها الاختبارات.

في البداية تقول الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن ، أن أكثر ما يعاني منه الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات هو القلق وهو قلق طبيعي ومحمود ، إذ إن هناك فرقا بين القلق الطبيعي المرغوب، كالقلق مثلا أيام الاختبارات وترقب النتيجة ، وبين القلق المرضي الذي يحتاج لتدخل الأطباء، وتظهر أعراضه النفسية على شكلين، الشعور بالعصبية أو الخوف وعدم الإحساس بالراحة، والأعراض الفسيولوجية الجسمية كخفقان القلب أو رعشة اليدين أو آلام الصدر وبرودة الأطراف واضطرابات المعدة وغير ذلك.

ودعت إلي الحد من الوجبات السريعة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين لتأثيرها السلبي، وتناول الوجبات التي تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية والحديد وفيتامين B لدورها في توفير الطاقة وزيادة التركيز ، والأهم عدم تجاهل وجبة الفطور الصباحي لكونها تمد الجسم بالطاقة وتمنحه الحيوية والنشاط.

من جهته حذر اخصائي أطفال بضرورة التهيئة النفية للطلاب لأنها تساعد على الاستذكار الجيد للدروس، مؤكدا على أهمية إفطار الطلاب والطالبات قبل توجههم إلى قاعات الاختبارات لتجنب الشعور بالخمول والكسل والدوخان الذي قد يحدث لعدم تناول الوجبة. وحذر الطلاب والطالبات من السهر الطويل خلال أيام الاختبارات ، فذلك يرهق العينين بجانب الشعور بالصداع في فترات النهار لأن الجسد لم يأخذ كفايته من الراحة، داعياً لتخصيص فترات راحة للعينين خلال مراجعة الدروس حتى لا يشعر الطالب أو الطالبة بإرهاق.

ونصح الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين للاستمرار في أخذ قطرات لتجنب حكة العينين.

إلى ذلك يبدأ اليوم الأحد فتح باب التسجيل للاختبار التخصصي للرخص المهنية للوظائف التعليمية، للرجال، لمن هم على رأس العمل (مدارس حكومية).

وذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في وقت سابق، أن التقديم للاختبار التخصصي للرخص المهنية للوظائف التعليمية، سيكون كالتالي:

بالنسبة للرجال من هم على رأس العمل (مدارس حكومية) يبدأ التقديم اليوم . فيما يبدأ التقديم للجميع، يوم 23 نوفمبر الجاري.

وأضافت هيئة تقويم التعليم، أن التقديم مستمر حتى نهاية التسجيل يوم 5 يناير 2023م.

وفيما يتعلق بالنساء فيكون لمن هن على رأس العمل (مدارس حكومية) يبدأ التقديم يوم 27 نوفمبر الجاري، وبالنسبة للجميع يبدأ التقديم يوم 30 نوفمبر الجاري. ويستمر التقديم حتى نهاية التسجيل يوم 5 يناير 2023م.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن التسجيل في الاختبار التخصصي للرخص المهنية للوظائف التعليمية، يكون من خلال موقع المركز الوطني للقياس (قياس).