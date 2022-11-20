الرياضة

تلبية لدعوة أمير قطر.. ولي العهد يصل إلى الدوحة لحضور افتتاح كأس العالم 2022

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1444 هـ      20 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فجر اليوم (الأحد) إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم “فيفا” 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

زيارة ولي العهد إلى الدوحة جاءت تلبية لدعوة تلقاها من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل الافتتاح الذي سينطلق مساء اليوم.

وقد رافق ولي العهد إلى قطر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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