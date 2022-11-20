بعد استبعاد بنزيمة.. ديشامب لن يضم بديلًا

لن يستدعي مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب، بديلًا في كأس العالم قطر 2022، لمهاجمه كريم بنزيمة المستبعد بسبب الإصابة.

وأعلن المنتخب الفرنسي -حامل اللقب- أمس السبت رسميًا، أن بنزيمة (34 عامًا) لن يشارك في كأس العالم بسبب تفاقم إصابته.

وغادر بنزيمة معسكر “الديوك” عائدًا إلى مدينة مدريد حيث سيتلقى العلاج الطبي في مقر تدريبات ناديه ريال مدريد “فالديبيباس”.

وقال بنزيمة في رسالة عبر منصاته الرسمية: “لم أستسلم أبدا في حياتي ولكن يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائمًا ، لذلك يجب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في تقديم كأس عالم جيد. شكرا لكم على كل رسائل الدعم”.

وقرر المدرب ديشامب عدم استدعاء مهاجم بديل لبنزيمة في كأس العالم قطر 2022، ليغلق المدرب المخضرم الباب أمام اللاعبين المتأهبين لتلك الفرصة أمثال أنتوني مارسال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ووسام بن يدر مهاجم نادي موناكو الفرنسي.

وقال ديشامب عن غياب بنزيمة عن كأس العالم 2022: “أنا حزين للغاية. لقد جعل كريم كأس العالم هدفاً رئيسيًا له هذا العام. على الرغم من هذه النكسة الجديدة، لدي ثقة كاملة في مجموعتي. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الكبير الذي ينتظرنا”.