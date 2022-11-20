الرياض تستضيف سباقات دراق.. ثاني جولات بطولة السعودية للسيارات

متابعة-حمودالزهراني

تستضيف حلبة ديراب بمدينة الرياض الجولة الثانية للموسم الذي طال انتظاره من بطولة السعودية تويوتا لسباقات السرعة هذا الأسبوع، يومي الخميس والجمعة المقبلين التي تنطلق اليوم على مضمار الحلبة الدراق، وهو نوع من سباقات السيارات التي تتنافس فيها السيارات أو الدراجات النارية ، وعادةً اثنين في كل مرة ، لتكون أول من يعبر خط النهاية المحدد ، يتبع السباق مسارًا قصيرًا ومستقيمًا من بداية الوقوف على مسافة محسوبة، وغالبًا ما تكون 1⁄4 ميل.

تعتبر بطولة السعودية تويوتا أكبر سلسلة سباقات دراق في المملكة وأكثرها تنافسية وتجتذب السائقين وسياراتهم من جميع مناطق المملكة التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبإشراف وزارة الرياضة بمشاركة أكثر من 40 متسابقا بكافة الفئات المصنفة.

وتقام المنافسات على مضمار سباقات السرعة، البالغ طوله ربع ميل بحلبة ديراب جنوب الرياض والمقرر له أن يشهد جميع جولات البطولة لهذا الموسم. والمعتمد من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي جعل من بطولة السعودية تويوتا لموسم 2022 حدثا إضافيا لرياضة السيارات بالمملكة.

تستمر جولة الاختبارات والتصفيات بدءا من يوم الخميس وتستكمل يوم الجمعة. والذي يمهد الطريق ليوم السباق الجمعة وستكون الاختبارات من الساعة 6 مساء إلى 11 مساء، ثم ستكون التصفيات من 5 مساء إلى 11 مساء. وتبدأ منافسات السباق المباشرة من الساعة 5 مساء يوم الجمعة.