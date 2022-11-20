افتتاح رائع لمونديال قطر 2022

جدة- البلاد

افتتحت اليوم الاحد في العاصمة القطرية الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم – قطر 2022، التي

تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وللمرة الثانية في قارة آسيا بعد أن استضافتها كوريا الجنوبية واليابان معا في عام 2002.

أقيم حفل الافتتاح في استاد البيت، الذي يرمز إلى خيمة عربية، بحضور كبير تقدمه سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد كبير من الرؤساء والأمراء والشيوخ.

وأعطى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إشارة انطلاق الافتتاح قائلا: إننا عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وسنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري.

وأضاف: ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، ولتكن أياما ملهمة بالخير والأمل وأهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع.

شهد الحفل فقرات عدة مزجت بين التاريخ القطري والحداثة الغربية، استخدمت فيها أحدث تكنولوجيات الإضاءة والصوت، وهدف إلى توجيه دعوة لإلتقاء الجميع في مكان واحد وربط الجسور بين الشعوب من مختلف الاعراق والثقافات والجنسيات، في إطار من الاحترام والتعايش.

وتوزعت الفقرات الفنية عبر سبع لوحات مبهرة، هي “النداء، لتعارفوا، إيقاع الأمم، نوستالجيا كروية، الحالمون، جذور الحلم، هنا والآن”.

وتختتم البطولة التي يشارك في البطولة 32 منتخبا توزعوا على 8 مجموعات في 18 ديسمبر المقبل.