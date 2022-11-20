إيران.. تصاعد الاحتجاجات وإضراب تجاري

طهران – البلاد

بينما شهدت المدن الإيرانية هجمات غير مسبوقة للمتظاهرين بقناني المولوتوف على المراكز الحكومية والأمنية، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها الإحصائي الجديد أن عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية بلغ 342 على الأقل، بينهم 43 طفلًا و26 امرأة، في وقت تزايدت التظاهرات الحاشدة خاصة في المناطق الكردية التي تقع غرب البلاد بمجاورة العراق، وتحولت مراسم تشييع ودفن ضحايا المظاهرات إلى مناسبات لتصاعد الاحتجاجات، وإضراب المحال التجارية وسط مواجهات وكر وفر مع قوات الأمن والباسيج التي فشلت من 64 يوما الحؤول دون نزول الجماهير الغاضبة لمختلف الشعوب في إيران من النزول إلى الشوارع.

وانضمت العديد من المدن والبلدات الصغيرة، إلى الاحتجاجات لتشكل عامل ضغط إضافي على قوات الأمن والباسيج وإنهاكها بسبب التوسع المتواصل لرقعة الاحتجاجات الجغرافية بالتزامن مع إحياء ذكرى ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 مواطن، لتصبح الذكرى السنوية لكل قتيل مناسبة للاحتجاج. وكانت مراسم عزاء الطفل البالغ من العمر 9 سنوات في مدينة إيذج ذات الأغلبية اللورية البختيارية بشمال شرق الأهواز مملوءة بغضب عم المدن الأخرى.

وفي تطور ملحوظ هاجم مئات المتظاهرين في مدينة خًمين، مسقط رأس مؤسس النظام الديني، آية الله الخميني، بيته في المدينة التي كانت السلطات قد حولته إلى متحف ومدرسة دينية، وأشعلوا النيران فيه، كما تعرضت الحوزة الدينية في قم، للهجوم بالمولوتوف وإضرام النيران في بنايات تابة للحوز، الليلة الماضية وشوهدت عربات الإطفاء وهي تطفئ النيران. وفي محافظة بلوشستان في جنوب شرقي إيران خرجت مظاهرات واسعة في مختلف مدن المحافظة وخاصة في العاصمة زاهدان.

من جهته، أدان مجلس نقابات العلمين والتربويين مقتل المحتجين وأكد قتل أربعة طلاب ومعلم متقاعد في مدينة سقر الكردية ومسقط رأس جينا (مهسا أميني)، طلب المجلس من جميع المعلمين وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، والمتقاعدين تنظيم إضراب في اليوم وغدا وإغلاق المدارس.

وفي الخارج بدأت مسيرات ومظاهرات الإيرانيين المقيمين بالدول الأخرى دعما للانتفاضة الشعبية في مدن ويلينغتون ونيو بليموث وأوكلاند في نيوزيلندا، ومن المقرر أن تقام هذه التجمعات في 100 مدينة في العالم بدعوة من رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية للتضامن مع الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها المدن الإيرانية وبهدف إحياء ذكرى ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 وسيرفع المحتجون شعار “حان الوقت”.