إصابة بنزيمة “تدفع” رونالدو إلى ريال مدريد

قالت تقارير إعلامية صادرة اليوم الأحد إن البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) يقترب من العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

يومية “سبورت” الإسبانية أكدت من مصادرها، أن ممثلي رونالدو عرضوا اللاعب على إدارة ريال مدريد يعد نهاية علاقته مع مانشستر يونايتد.

كما أن إصابة مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة (34 عامًا) مع المنتخب الفرنسي في قطر، قد تعجّل بضم النادي الملكي لرونالدو لتعويض بنزيمة.

وبات من غير المرجح أن يلعب رونالدو مع مانشسنر يونايتد مجددًا بعد تصريحات نارية من اللاعب ضد النادي وإدارته والمدرب إيريك تين هاغ.

وينتهي عقد رونالدو مع “الشياطين الحمر” بنهاية الموسم الحالي 2022-2023. وعلى الأرجح سيرحل عن النادي في انتقالات الشتاء المقبلة.

وقد أمضى رونالدو 9 مواسم متتالية بين 2009 و2018 في صفوف ريال مدريد، بات خلالها الهداف التاريخي للنادي وحصد العشرات من البطولات.