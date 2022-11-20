أمير المدينة يلتقي مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء

المدينة المنورة : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، اطلع سمو أمير المنطقة على خدمات المركز وآخر المستجدات في مجال زراعة الأعضاء والعناية بالمريض والمتبرع، وأبرز المبادرات والبرامج التي يعمل عليها المركز لتنشيط عملية التبرع بالأعضاء، ودوره في التنسيق والإشراف على الخدمات المقدمة على المستوى الوطني، وأعرب الأمير فيصل بن سلمان عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في خدمة هذه الرسالة الإنسانية النبيلة.

ونوّه مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالدور المحوري لمستشفى الملك فيصل التخصصي في المدينة المنورة في نجاح أول عملية تبرع للأعضاء ليمثل بذلك باكورة انطلاق خدمات البرنامج لخدمة سكان وزوار المنطقة، مشيداً بدعم برنامج المدن الصحية الذي سيساهم في افتتاح فرع المركز بالمدينة المنورة بالإضافة إلى إنشاء جمعية متخصصة لتنشيط التبرع بالأعضاء.

وقدم الدكتور القوفي، نيابة عن جميع أعضاء المركز، عظيم الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على دعم سموهما لرسالة وأهداف المركز وأنشطته التوعوية والعلمية ومبادراته التثقيفية لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات المركز على مستوى المنطقة.