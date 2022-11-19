10 أشواط حماسية تختتم مسابقة الملواح في بطولة كاس موسم حائل للصقور

حائل _ خالد الحامد

تصوير _ معزي السويدي

اختتمت “السبت” منافسات مسابقة الملواح في كاس موسم حائل للصقور المقامة أمام جامعة حائل من خلال إقامة عشرة أشواط نهائية و شهدت المسابقة تنافس مثير بين الصقارين بطيورهم التي بلغ عددها 757 صقراً وزعت على ستة فئات وقسمت على 24 شوطا طوال الأيام الثلاثة للمسابقة , وكان اليوم الأخير للمسابقة انطلق بالشوطين المؤجلين من يوم الخميس والخاصة بفئتي “قرموشة جير فرخ – قرناس ملاك” بالإضافة للأشواط المجدولة لليوم الختامي وهي أشواط ” جير شاهين فرخ –قرناس محترفين” “تبع جير فرخ –قرناس محترفين ” “جير شاهين فرخ – قرناس ملاك” ” تبع جير فرخ – قرناس ملاك “.

وشهد اليوم تتويج 50 بطلا حققوا المراكز الخمسة الأولى في الأشواط العشرة المقامة في اليوم الأخير وكان الشوط الاول ( قرموشه فرخ ملاك) فاز فيه ماجد بن معجب بن ناصر الهويشلي الدوسري والمركز الثاني نور غزاي الميموني المطيري والمركز الثالث شهيل مقعد ناصر المطيري والمركز الرابع نواف ملفي الميموني المطيري وحل خامسا حمد عبدالهادي عبدالله الميموني المطيري بينما خطف صدارة الشوط الثاني (قرموشه قرناس ملاك ) ياسر محيسن غالي الحمياني المطيري وحل ابراهيم محمد ابراهيم البوعينين وصيفا وجاء بالمكز الثالث علي بن مبارك بن ابواهيم البوعينين والرابع ناصر بن عبدالله بن سالم الغيثاني المري والخامس محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيج وخصص الشوط الثالث لفئة ( جير شاهين فرخ محترفين سعوديين) جاء فيه بالمركز الأول عبدالهادي بن عبدالله بن عبيد الميموني المطيري وحل بالمركز الثاني ارميزان بن عبدالله بن هجرس الدوسري والثالث حميد بن محمد بن برغش البرغش المنصوري والرابع برغش بن محمد بن برغش البرغش المنصوري والخامس موسى محيسن غالي الحمياني المطيري ثم طار بصدارة الشوط الرابع ( جير شاهين قرناس محترفين سعوديين) المتألق برغش بن محمد بن برغش البرغش المنصوري وجاء بالمركز الثاني سطام بن فهد بن سطام الوهيبي الزعيبي ثم الثالث فهد بن راشد بن عبدالعزيز الدعيج ، والرابع برغش بن محمد بن برغش البرغش المنصوري والخامس عبدالهادي بن عبدالله بن عبيد الميموني المطيري.

بعدها بدأ الشوط الخامس ( جير تبع فرخ محترفين سعوديين) واصل فيه حميد بن محمد بن برغش البرغش المنصوري الصدارة وجاء بالمركز الثاني ارميزان بن عبدالله بن هجرس الدوسري والثالث أيضا حميد بن محمد بن برغش البرغش المنصوري والرابع محمد بن ابراهيم بن عبدالله العيوني البوعينين والخامس مسفر بن عبدالله هجرس الدوسري بعدها استمرت المنافسة بالشوط السادس ( جير تبع قرناس محترفين سعوديين) انتصر فيه بالمركزين الأول والثاني برغش بن محمد بن برغش البرغش المنصوري والثالث والرابع لمحمد بن عبدالله بن هجرس الدوسري وخامسا فهد عبدالله هجرس الدوسري وجاءت نتائج الشوط السابع ( جير شاهين فرخ ملاك سعوديين) على النحو التالي، الأول ياسر بن شعيب بن هلال العصيمي العتيبي

والثاني ثقل بن هجرس بن عبدالله الصخابره الدوسري والثالث فيصل بن مسفر بن مفرح القحطاني والرابع عبدالله محيسن غالي المطيري والخامس فيصل بن ناصر بن مانع بن جمعة.

وتواصلت المنافسة في الشوط الشوط الثامن ( جير شاهين قرناس ملاك سعوديين) الذي فاز فيه اسامه بن سعود بن ناصر ثنيان وجاء ثانيا ثقل بن هجرس بن عبدالله الصخابره الدوسري والثالث عبدالله بن محمد بن بدر المجيديع والرابع فهد محمد عبدالله المقاطي العتيبي والخامس مازن بن منصور بن معجب العوني المطيري وبعدها خطف فهد بن خالد القريني صدراة شوط “جير تبع فرخ ملاك” وفي المركز الثاني محمد بن مدعث بن مهيني المليحي والثالث ثقل ارميزان عبدالله هجرس المطيري والرابع فهد خالد القريني والخامس محمد عبدالهادي عبدالله المطيري واختتمت المنافسات بالشوط العاشر ( جير تبع قرناس ملاك) حل فيه عبدالمحسن بن محمد عبدالرحمن الشمري أولا ثم لؤى بن ابراهيم عبدالله التركي بالمركز الثاني والثالث نور غزاي الميموني المطيري والرابع معاذ بن عبدالله البابطين وخامسا براك مقعد المطيري.

ويأتي تنظيم كأس موسم حائل بتعاون وشراكة بين وزارة الرياضة ونادي الصقور السعودي بهدف التعريف بإرث الصقور العريق ويشجع الصقارين على ممارسة الهواية التراثية ونقلها للأجيال القادمة وكانت جوائز هذه المسابقة الإجمالية 6 ملايين ريال وزعت على الفائزين الخمسة الأوائل لكل شوط .