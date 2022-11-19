كأس موسم حائل يثير إعجاب عشاق «الصقور» في السعودية

حائل- خالد الحامد

تصوير- معزي السويدي

نالت منافسات كأس موسم حائل للصقور التي اختتمت اليوم (السبت)، إعجاب واستحسان جميع محبي وعشاق الصقور بالسعودية.

وعبر رئيس لجان التحكيم لكأس موسم حائل للصقور راجح الجهني، عن رضاه التام للإقبال المتزايد على المشاركة من قبل المتسابقين من ملاك ومحترفين، وقال: إن عدد الصقور المشاركة بلغت نحو 700 طير من مختلف الأنواع، معتبراً كأس موسم حائل بمثابة الإعداد القوي لمهرجان الملك عبالعزيز، الذي سيقام بعد نحو 9 أيام في أواخر شهر نوفمبر الحالي، موضحاً أن فريق نادي الصقور السعودي يمتلك فرق تحكيمية متكاملة ذات خبرة واسعة إلى جانب أجهزة قياس متطورة لقياس السرعة والمسافة بدقة عالية. وأضاف الجهني: إن كأس موسم حائل للصقور الذي يقام حاليا بالشراكة مع وزارة الرياضة ونادي الصقور السعودي وموسم حائل حظيت منافساته بالتزام من الجميع ساهم في تحقيق نجاحات مميزة.

وعبر الجهني عن سعادته بروح التنافس بين مئات المتسابقين التي تعكس رغبتهم في تحقيق الهدف المنشود من السباق. وأشار إلى أن جهود المنظمين لإنجاح النسخة الأولى في كأس موسم حائل للصقور تؤكد إرساء مستقبل باهر للمسابقات القادمة وأن التعاون بين جميع المشاركين يدل على الحرص التام على تطبيق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل إدارة كأس موسم حائل للصقور. وواصل: إن الإقبال الجماهيري على المنافسات ودعم المتسابقين شيء جميل، خاصة وسط الأجواء الجميلة التي تشهدها حائل حاليا وقدم الجهني شكره الجزيل للجهات الأمنية والجهات التنظيمية على جهودها في إنجاح منافسات الكأس.