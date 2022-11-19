سمو وزير الرياضة يصــل إلى الدوحة

جدة- البلاد

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت؛ وذلك لحضور حفل افتتاح كأس العالم، الذي سيقام غدًا الأحـد إلى جانب مباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان في استقبال سموه في مطار حمد الدولي، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسعادة جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية.

جدير بالذكر، أن المنتخب السعودي سيبدأ مشواره في مونديال 2022 يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمواجهة المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.