الرياضة

سمو وزير الرياضة يصــل إلى الدوحة

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1444 هـ      19 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت؛ وذلك لحضور حفل افتتاح كأس العالم، الذي سيقام غدًا الأحـد إلى جانب مباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان في استقبال سموه في مطار حمد الدولي، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسعادة جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية.

جدير بالذكر، أن المنتخب السعودي سيبدأ مشواره في مونديال 2022 يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمواجهة المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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