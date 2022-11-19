“الأمن العام” يطلق خدمة تفويض القيادة لزائري المملكة

البلاد : متابعات

أطلقت مديرية الأمن العام ممثلة في الإدارة العامة للمرور، خدمة تفويض القيادة لزائري المملكة، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر أعمال”، التي تتيح لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوار المملكة لقيادة المركبات من خلال رقم الحدود.

وتتميز الخدمة بتوفير الجهد والوقت على الزائرين دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات وزارة الداخلية المعنية، وتمكّن مكاتب الاستئجار من توفير خدمات مؤتمتة لهم، حيث تشمل الزوار والسياح القادمين إلى المملكة أثناء حضورهم فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022م.

ويأتي تدشين هذه الخدمة امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية إلى تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار وإتمام إجراءات معاملاتهم بيسر وسهولة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.