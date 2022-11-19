الأخضر يرفع استعداده للقاء الأرجنتين، وتمارين خاصة لشراحيلي وحسان

جدة- البلاد

واصل المنتخب الوطني اليوم السبت تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع سيلين” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرين، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، اكتفى اللاعب “حسان التمبكتي” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي .

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب “رياض شراحيلي ” عن تعرضه لإصابة عضلية، حيث اكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل “الأخضر” غدًا الأحد استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة عصرًا، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.