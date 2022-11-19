الرياضة

الأخضر يرفع استعداده للقاء الأرجنتين، وتمارين خاصة لشراحيلي وحسان

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1444 هـ      19 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

واصل المنتخب الوطني اليوم السبت تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع سيلين” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرين، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، اكتفى اللاعب “حسان التمبكتي” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي .

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب “رياض شراحيلي ” عن تعرضه لإصابة عضلية، حيث اكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل “الأخضر” غدًا الأحد استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة عصرًا، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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