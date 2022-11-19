‎افتتاح النادي الرياضي للطهاة الفرنسيين بفندق هيلتون جدة

جدة – البلاد

‎بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم، يُفتتح يوم غد الأحد النادي الرياضي للطهاة الفرنسيين، من قبل السيدة كاثرين قرم- كمون، القنصل العام لفرنسا بجدة، والسيد أندريه هيرنشميدت، العضو المنتدب لمجموعة هيلتون ووالدورف أستوريا في جدة، وبحضور الأستاذة لينا المعينا ، حيث سيعقب الافتتاح بالطبع، بث المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم في تمام الساعة السابعة مساء.

وسيتم بث جميع مباريات البطولة على شاشة عملاقة في النادي الرياضي للطهاة الفرنسيين الذي افتتح خصيصا لهذه المناسبة في هيلتون جدة العريق، وخلال هذه الفترة، سيتم تقديم ألف نكهة ونكهة من فن الطهي الفرنسي لزبائن النادي الذين يأتون لمشاهدة المباريات والاستمتاع بتذوق النكهات الفرنسية من الساعة 12 ظهرا الى منتصف الليل.

‎وبهذه المناسبة وبالشراكة مع قسم العمل والتعاون الثقافي بالقنصلية العامة الفرنسية، استضاف فندق هيلتون جدة ثلاثة من أشهر الطهاة الفرنسيين من 20 إلى 30 نوفمبر.

‎من هم الطهاة الفرنسيون؟

‎أيريك كوازيل، يعتبر ممثلا عن تقاليد المطبخ الفرنسي الراقي، وهو طاه أول في فيلا ماجوريل في مراكش (المغرب) وقد شغل منصب رئيس الطهاة في ميزون برونييه في فرنسا، والطاهي الشخصي لكل من بيير بيرجي وإيف سان لوران لمدة 20 عامًا.

‎برونو دينيل، بدأ مسيرته المهنية في مطعم بول دوكاس و لويس الخامس عشر، في مونتي كارلو (موناكو). كان شغوفًا بالخبز، أصبح خبازًا عالميًا ذائع الصيت؛ وما زال يضاعف سجل إبداعاته. وهو يرأس الآن ثمانية عشر مخبزًا في فرنسا ومطعمًا في ستراسبورغ (فرنسا). بلا كلل، يسافر حول العالم للترويج لثقافة الطهي الفرنسية.

‎فريديريك جونو طاه موهوب يقوم على وجه الخصوص بتحمير الفواكه والخضروات. فاز بلقب أفضل طاه في عام 2011 ، حصل على لقب أفضل عامل عن فئة المنتجات المبكرة. يبحث باستمرار عن النكهات والتجارب، ويطلب باستمرار من قبل الأماكن الشهيرة لإغناء قوائمهم بالنضارة والتوليفات غير المتوقعة.