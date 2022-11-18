ولي العهد يلتقي ملك مملكة تايلند

بانكوك : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، جلالة الملك مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا ملك مملكة تايلند، وذلك في قاعة العرش شاكري مها برسات.

ونقل سمو ولي العهد لجلالته خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما أبدى ملك مملكة تايلند تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة السعودية التايلندية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.