طريقة عمل هريس القرنبيط بالزبدة

مهروس القرنبيط الكريمي بالزبدة بديل رائع لمهروس البطاطس العادية وأقل من الكربوهيدرات مع القليل من الألياف

المقادير اللازمة

1 كغ من زهيرات القرنبيط

100 جرام زبدة مقطعة إلى مكعبات

2 فص ثوم مهروس

نصف كوب (125 مل) قشدة حامضة

ربع كوب (25 جم) جبن بارميزان مبشور

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل

ضعي القرنبيط في قدر كبير من الماء المغلي

يطهى لمدة 10-12 دقيقة أو حتى ينضج

صفيها وانقليها إلى وعاء محضر الطعام

أضيفي نصف الزبدة والثوم والقشدة الحامضة والبارميزان

اخفقي حتى تصبح ناعمة ودسمة

تتبل حسب الرغبة وتقدم مع مكعبات الزبدة المتبقية والفلفل المطحون الطازج