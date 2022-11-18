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طريقة عمل هريس القرنبيط بالزبدة

نيفين عباسaccess_time24 / ربيع الآخر / 1444 هـ      18 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مهروس القرنبيط الكريمي بالزبدة بديل رائع لمهروس البطاطس العادية وأقل من الكربوهيدرات مع القليل من الألياف

المقادير اللازمة

1 كغ من زهيرات القرنبيط
100 جرام زبدة مقطعة إلى مكعبات
2 فص ثوم مهروس
نصف كوب (125 مل) قشدة حامضة
ربع كوب (25 جم) جبن بارميزان مبشور
الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل

ضعي القرنبيط في قدر كبير من الماء المغلي
يطهى لمدة 10-12 دقيقة أو حتى ينضج
صفيها وانقليها إلى وعاء محضر الطعام
أضيفي نصف الزبدة والثوم والقشدة الحامضة والبارميزان
اخفقي حتى تصبح ناعمة ودسمة
تتبل حسب الرغبة وتقدم مع مكعبات الزبدة المتبقية والفلفل المطحون الطازج

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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