طريقة عمل الأرز بالكركم وجوز الهند

هذه الوصفة مثالية لتقديمها مع كاري السمك الآسيوي

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب (250 جم) أرز بسمتي

1 × 270 مل من حليب جوز الهند

نصف كوب (125 مل) ماء

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون

2 ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة

طريقة العمل

ضعي الأرز في منخل ناعم واشطفيه حتى يصبح الماء صافياً

ينقل إلى قدر كبير ويضاف حليب جوز الهند والماء والملح والكركم

اخلطي جيدا

يغلى المزيج على نار متوسطة ويغلى لمدة دقيقتين

يقلب ويخفض الحرارة إلى متوسطة منخفضة

غطي المزيج واطهيه لمدة 8-10 دقائق أخرى

يرفع عن النار ويترك لمدة 10 دقائق

يمزج الكزبرة المفرومة مع الأرز