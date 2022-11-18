حلبة الدرعية تطرح تذاكر مبكرة للجمهور لعروض الفورمولا إي 2023

الرياض- محمد الجليحي

كشفت اللجنة المنظمة لسباق السيارات إي بي بي إي فورمولا إي درعية إي بري اليوم الجمعة عن بدء إتاحة التذاكر بشكل مبكر ولمدة 12 يوماً أمام الزوار والجمهور مـن داخـل وخـارج المملكـة؛ لمتابعة وحضور السباق الدولي الذي تستضيفه المملكة للعام الخامس على التوالي، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم الدرعية، في 26 و27 يناير 2023.

وتحتضن حلبة الدرعية الدولية على أرض الدرعية التاريخية أحد أهم مواقع التراث العالمي، السباق والمنافسات المثيرة بمشاركة 12 فريقاً و24 متسابقاً من أبرز نجوم اللعبة في هذه الجولة، يخوضون 18 جولة عبر 13 مدينة؛ لتكون الدرعية محط أنظار العالم.

وستشهد منافسات النسخة الحالية سباقين متعاقبين على الأضواء الكاشفة ليلاً، من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية «LED» والمصممة لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بالمقارنة مع تقنيات الإضاءة الأخرى، تماشياً مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، نحو تحقيق مستقبل أفضل للسباق، من خلال تطبيق مبادرات مستمرة في العالم أجمع، وتأكيداً على دورها الرئيس على مواجهة التغير المناخي، إلى جانب كونها شريكاً مثالياً في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعد سباق الدرعية إي بري حدثاً تاريخياً لرياضة السيارات ضمن موسم الدرعية 2022، ويحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة في المملكة وحول العالم، حيث تأتي الدرعية التاريخية مسرحاً لاستضافة الجولتين الثانية والثالثة لبطولة العالم لسباقات «فورمولا أي 2023» بعد جولة «مكسيكو سيتي» في 14 يناير المقبل.

وسيتيح موسم الدرعية 2022 الفرصة أمام الزوار من داخل وخارج المملكة للحصول على التذاكر المبكرة لحضور فعاليات البطولة بأفضل الأسعار مع خصومات 20%؛ للاستمتاع بسباقات السيارات وما يحمله من إثارة وتحدي خلال البطولة، إلى جانب التجارب المختلفة التي توفرها الفعاليات الترفيهية والفنية والغنائية المصاحبة، بمشاركة عدد من الفنانين العرب والعالميين.