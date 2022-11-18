تواصل منافسات الملواح في كأس موسم حائل للصقور

حائل- خالد الحامد

تواصلت اليوم منافسات مسابقة الملواح في “كأس موسم حائل للصقور” بإقامة سبعة أشواط لفئات (جير بيور فرخ، جير بيور قرناس، قرموشة جير فرخ، قرموشة جير قرناس)، توج فيها 35 بطلاً حققوا المراكز الخمسة الأولى في مجمل الأشواط السبعة.

جاءت انطلاقة السباق بشوط (حر قرناس للمُلاك) المؤجل من أمس بسبب الأحوال الجوية، وفيه حقق محمد سلطان العامر المركز الأول، فيما جاء عبدالله متعب الراجحي في المركز الثاني، وحل نايف أحمد الدعيج في المركز الثالث، وسلطان سالم العرجاني في المركز الرابع، وسعود محمد الدوسري في المركز الخامس.

وخصص الشوط الثاني لفئة (جير بيور فرخ – محترفين) وفاز بالمركزين الأول والخامس حميد برغش المنصوري، وجاء عبدالعزيز فهد الموسى في المركز الثاني، فيما حصل برغش محمد المنصوري على المركزين الثالث والرابع.

وفي الشوط الثالث (جير بيور قرناس – محترفين) حقق برغش محمد المنصوري المركزين الأول والثاني ، وجاء فلاج عبدالله الدوسري في المركز الثالث، وضويحي عبدالله الدوسري في المركز الرابع ، وبدر فهد الشمري في المركز الخامس.

وتواصلت منافسات المحترفين من خلال الشوط الرابع (قرموشة فرخ) وفيه واصل برغش محمد المنصوري تألقه، وحقق المراكز الأول والثالث والخامس، فيما جاء موسى محيسن المطيري في المركز الثاني، ومحمد إبراهيم البوعينين في المركز الرابع، وفي الشوط الخامس (قرموشة قرناس) جاء فهد ماجد المطيري في المركز الأول، وحل برغش محمد المنصوري في المركز الثاني، وحميد برغش المنصوري في المركز الثالث، ومحمد إبراهيم البوعينين في المركز الرابع، وعموش هجرس الدوسري في المركز الخامس.



وفي الشوط السادس (جير بيور فرخ – مُلاك) حقق سلطان نفل المري المركز الأول، وجاء ناصر مقحم القحطاني في المركز الثاني، وثقل أرميزان الدوسري في المركز الثالث، ومحمد حسين العنابس في المركز الرابع،وحمد محمد النعيمي في المركز الخامس.

وكان ختام منافسات اليوم من خلال الشوط السابع (جير بيور قرناس – مُلاك) وحقق محمد عبدالهادي المطيري المركزين الأول والثاني، وجاء ثقل أرميزان الدوسري في المركز الثالث، وراشد فهد القريني في المركز الرابع، وإبراهيم راشد البوعينين في المركز الخامس.

ويختتم السباق غداً السبت من خلال إقامة شوطي (قرموشة جير فرخ – قرناس مُلاك)، إلى جانب أشواط الفئات (جير شاهين فرخ، جير شاهين قرناس، تبع جير فرخ، تبع جير قرناس).

ويأتي تنظيم كأس موسم حائل بالتعاون والشراكة مع وزارة الرياضة ونادي الصقور السعودي؛ بهدف التعريف بإرث الصقور العريق، وتشجيع الصقارين على ممارسة هوايتهم التراثية والمحافظة عليها، ونقلها للأجيال القادمة، ويتم تتويج خمسة فائزين في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول في أشواط المحترفين على 100 ألف ريال، والثاني على 80 ألف ريال، والثالث على 60 ألف ريال، والرابع على 40 ألف ريال، والخامس على 20 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الأول في أشواط المُلاك على 75 ألف ريال، والثاني على 55 ألف ريال، والثالث على 35 ألف ريال، والرابع على 25 ألف ريال، والخامس على عشرة آلاف ريال.