صناع السينما السعودية: المملكة لديها العديد من برامج التمويل المخصصة لصناعة السينما

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المملكة شهدت تطورًا لصناعة السنيما بدءًا من عام 2005
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السينما السعودية بدأت تنتشر من خلال منصة “يوتيوب” وتطور الأمر للعرض على المنصات الإلكترونية
القاهرة – أمنية رشاد
أقام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الجمعة، ندوة عن صعود السينما السعودية، تحت عنوان تطوير المواهب ووسائل الدعم والتحفيز، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري.
أدار الندوه المخرج الأمريكي جاي ويسبرج، وأقيمت في فندق المهرجان “سوفتيل الجزيرة”، الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والنجوم محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، والمخرجة مريم أبو عوف، وغيرهم من صناع السينما.
وتحدث الضيوف، في الندوة، عن البرامج الإبداعية التي خطط لها المتخصصون في المملكة بهدف تطوير المواهب السعودية وتمكين المبدعين من سرد القصص الأصلية، بالإضافة إلى مواقع التصوير المختلفة والحوافز المقدمة لتشجيع منتجي الأفلام الدوليين على التصوير في المملكة.
وأكد المخرج والمنتج السعودي الجليل الناصر، أن السينما السعودية شهدت تطورًا كبيراً وملحوظًا منذ عام 2005 حتى الآن ، مشيرًا إلى أنه أصبح لدى المملكة منصات إليكترونية يعرض عليها الأعمال السينمائية التي تعبر عنها.
وأوضح عبدالجليل أن أزمة كورونا خلال العامين الماضيين أثرت بشكل كبير على الانتاج السينمائي ليس فقط داخل المملكة فحسب، ولكنه على مستوى العالم كله‘ حيث أصبح الجمهور بعد كوفيد يفضل الجلوس طويلا للمشاهدة أمام التلفاز أكثر من مشاهدة السينما.
من جانبه قال المخرج السعودي محمد السلمان، إن المملكة أصبح لديها العديد من برامج التمويل المخصصة لصناعة السينما، والتي أدت إلى إنتاج العديد من الأعمال السينمائية.
فيما كشفت هنا العمير كاتبة ومخرجة سعودية، أن السينما السعودية بدأت تنتشر من خلال منصة “يوتيوب”، وتطور الأمر للعرض على المنصات الإلكترونية، وذلك ساعد في ظهور الكثير من المبدعين والمؤثرين في صناعة السينما السعودية.
وأوضحت أن صناعة السينما السعودية تحتاج للمزيد من الوقت لدراسة ميول الجمهور حول الأفلام الأكثر تفضيلا بالنسبة لهم ، حيث إنه لم يتمكن صناع السينما من معرفة الاتجاه الأكثر شعبية ورواجًا والمفضل لدى الجمهور السعودي ،سواء أقلاك الأكشن والإثارة أم أفلام الرعب أم الكوميدية ، مشيرة إلى أنها معضلة تحتاج لوقت لدراستها .
و توجه الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بالشكر للمتحدثين في ندوة صناعة السينما السعودية، كما دعاهم لزيارة العديد من أستوديوهات التصوير المصرية الحديثة، معلنًا أن جميع فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي متاحة لهم.