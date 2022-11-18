الرياضة

الأخضر يواصل تحضيراته للقاء الأرجنتين في كأس العالم

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1444 هـ      18 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

واصل المنتخب الوطني اليوم الجمعة تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “منتجع ملعب سيلين” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

يواصل “الأخضر” يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة عصرًا، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.