الأخضر يواصل تحضيراته للقاء الأرجنتين في كأس العالم

جدة- البلاد

واصل المنتخب الوطني اليوم الجمعة تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™ .

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “منتجع ملعب سيلين” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

يواصل “الأخضر” يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة عصرًا، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.