اكتمال وصول المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي الـ 35 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي

البلاد : واس

اكتمل صباح اليوم وصول المشاركين في أعمال المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بجمهورية البرازيل بالتعاون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، حيث ينطلق بدورته الحالية تحت عنوان: (مسلمو أمريكا في مواجهة ظاهرة الكراهية)، في مدينة ساوبالو البرازيلية، بمشاركة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزراء وسفراء ووفود رسمية من 30 دولة، وباحثين ومختصين من 100 دولة حول العالم.

ويسلط المؤتمر الذي يفتتح مساء اليوم ويستمر لثلاثة أيام متصلة الضوء على المسائل الهامة المتعلقة بمسلمي أمريكا اللاتينية في مواجهة الكراهية، ويلقي كلمة المملكة العربية السعودية في حفل الافتتاح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحضور ممثل عن الرئيس البرازيلي ووزراء وعلماء واكاديميين وممثلي الوفود الرسمية المشاركة بالمؤتمر.

ويناقش المؤتمر في جلساته أربعة محاور رئيسة: مفهوم الكراهية في الغرب ونشأتها وتطورها، أسباب الكراهية ومظاهرها وآثرها على المجتمعات، جهود الجهات الحكومية والهيئات والمراكز الإسلامية والجامعات والمؤسسات التعليمية في مواجهة ظاهرة الكراهية، وضع بعض الاستراتيجيات والبرامج لمواجهة ظاهرة الكراهية، كما سيستعرض المؤتمر جهود المملكة في مكافحة الكراهية ونشر الوسطية والاعتدال.