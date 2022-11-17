550 رخصة لاستكشاف المعادن سارية في قطاع التعدين

الرياض : البلاد

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن عدد تراخيص الاستكشاف السارية في قطاع التعدين قد بلغ 550 رخصة موزعة على 11 منطقة إدارية حول المملكة، تتصدرها رخص معادن الفئة (أ) بـ 473 رخصة، ثم الفئة (ب) بنحو 58 رخصة، وأخيراً الفئة (ج) بـ 19 رخصة.

وأوضحت أن الشركات الوطنية الحاصلة على الرخص استحوذت على النسبة الأكبر بواقع 97%، فيما بلغت نسبة الرخص الممنوحة إلى الشركات المشتركة بين الاستثمار الأجنبي والمحلي 3%.

وتشمل معادن الفئة (أ): الذهب والرصاص والفضة والنحاس والقصدير والليثيوم والتنغستون والنيوبيوم والفوسفات والكروميوم والمنغنيز والكوارتز والروتيل واليمينايت والنيكل والموليبدينوم والعناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى خام الحديد عالي النسبة ومجموعة عناصر البلاتينيوم والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

في حين تشمل الفئة (ب): الملح والكاولين والبنتونيت والدولوميت والفلسبار وجبس المنغيزايت والطين الأحمر والبازلت والحجر الجيري ورمل السيليكا عالي النسبة وخام الحديد منخفض النسبة، فيما تتضمن الفئة (ج): كسر الرخام ومواد الردميات والرمل والحصى والطين والبازلت والبحص ورمل السيليكا منخفض النسبة، وغيرها من المعادن الصناعية غير المدرجة.

وتتمثل أهمية الاستكشاف (التنقيب) وإصدار التراخيص في قطاع التعدين في الكشف عن الخامات والمعادن في المملكة وتقييم جودتها الاقتصادية، حيث تلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1039 طلبًا للحصول على تراخيص الاستكشاف حتى نهاية أغسطس الماضي 2022م.

ويُعد قطاع التعدين من أهم القطاعات الواعدة في المملكة، حيث يُمثل الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، التي أطلقت ثلاث مبادرات إستراتيجية كبداية لتطوير القطاع، كما حددت الأهداف الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، ومن بينها: التوسع في استكشاف الثروات المعدنية التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.