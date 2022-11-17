ولي العهد يلتقي مجموعة من رؤساء الشركات الكورية

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيئول، مجموعة من رؤساء الشركات الكورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار الواعدة بالمملكة في مختلف المجالات خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتشييد والمدن الذكية.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.