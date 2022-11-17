نسرين .. أول سعودية تتقلد منصب مدير عام فندق

جدة – البلاد

سجّلت المرأة السعودية نجاحاً باهراً في العديد من المجالات الحياتية التنموية، حيث رأست مراكز قياديّة عن طريق توظيف خبراتها وإبداعاتها لتسجّل قصص نجاح ملهمة تواكب رؤية المملكة 2030، ومعطيات العصر والتنمية البشرية، ولتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، فتح قطاع “الضيافة والفندقة”، التابع للجانب السياحي، المزيد من أبواب العمل للمرأة لتبدأ رحلة نجاح جديدة وتجربة رائدة وفريدة، حيث استطاع عدد من الفتيات إبراز أسمائهن وتسطير قصص لافتة في القطاع رغم حداثته في سوق العمل، واضعات بصماتهن الإبداعية، ومثبتات جدارتهن مع المحافظة على أسس الشريعة الإسلامية وإبراز الإرث الحضاري للمجتمع، ومن الكوادر النسائية التي حققت نجاحا كبيرا في قطاع الفندقة نسرين سفرجي التي تواصل شغفها بحب عالم الفنادق بعد أن نجحت كأول سعودية تتقلد منصب مدير عام فندق في أن تحجز لنفسها مكانة متميزة في عالم إدارة الفنادق متحدية كل العقبات والعراقيل التي واجهتها كسيدة تسعى لتحقيق طموحاتها في مجال سيطر عليه الرجال لسنوات طويلة فهي تتسم بشخصية إدارية حازمة جعلتها تواصل مشوارها بخطى ثابتة.

وتؤكد نسرين سفرجي أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ فتحت الآفاق أمام الشباب السعودي لإطلاق العنان للطاقات الإبداعية لديهم في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة الذي يعد مجالا واعدا ويوفر حوالي مليون فرصة عمل للشباب السعودي من الجنسين الراغبين في خوض هذا المجال.

وأشادت سفرجي بما تقدمه وزارة السياحة من دعم لقطاع السياحة عبر البرامج التدريبية التي تنفذها للكوادر السعودية في مختلف مجالات العمل بقطاع الفندقة والسياحة مؤكدة أنها حريصة على نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة باعتبارها واحدة ممن حققن نجاحا كبيراً في مجال إدارة الفنادق.



تقول نسرين سفرجي ان هذا النجاح لم يأت صدفة وإنما جاء نتيجة دراسة وجهد وعمل على مدار سنوات طويلة نجحت من خلالها في إثبات أن المرأة السعودية قادرة على العطاء في جميع المجالات.

وأضافت أنه قد حان الوقت الآن للمرأة السعودية أن تقدم وتثبت جدارتها في المشاركة والمساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز رؤية المملكة من خلال العمل في القطاع السياحي باعتباره احد الروافد الهامه للدخل الوطني.

وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته طوال مسيرة عملها في مجال إدارة الفنادق كان يقوم على أسس ومعايير العمل الاحترافي المهني لدعم الكوادر التي تثبت كفاءتها في إدارة العمل بعيدا عن المزاجية التي تضرب بعوامل النجاح والمهنية عرض الحائط مما يسفر عن نتائج سلبية تطول تداعياتها جميع العاملين بمنظومة العمل.

وتدين نسرين بالفضل فيما حققته من نجاح حتى الان الى الله سبحانه وتعالى ثم لجهود ودعم الشركات التي عملت بها ووثقت في أدائها المهني في إدارة الفنادق وأحدثهم فندق تتولى إدارته حالياً.