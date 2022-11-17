محمية الإمام تركي تطلق النسخة الثالثة لضوابط الرعي في الحجرة والتيسية

رفحاء : البلاد

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، إطلاقها النسخة الثالثة من ضوابط الرعي داخل نطاقها؛ بهدف المحافظة على استدامة البيئة وإيقاف الرعي الجائر.

وأوضحت أن الضوابط تختلف باختلاف المناطق التي حددتها؛ حيث يمنع الرعي داخل منطقة الحجرة باستثناء من يحملون تصريحًا من أهالي المراكز والقرى والهجر داخل النطاق الجغرافي للمحمية، كما يمنع دخول محمية التيسية والمناطق الواقعة شمالها بشكل كامل, حيث تسعى من خلال هذه الضوابط للحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، من خلال تنظيم الرعي لضمان الاستدامة البيئية.