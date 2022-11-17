المحليات

محمية الإمام تركي تطلق النسخة الثالثة لضوابط الرعي في الحجرة والتيسية

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1444 هـ      17 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

رفحاء : البلاد

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، إطلاقها النسخة الثالثة من ضوابط الرعي داخل نطاقها؛ بهدف المحافظة على استدامة البيئة وإيقاف الرعي الجائر.

وأوضحت أن الضوابط تختلف باختلاف المناطق التي حددتها؛ حيث يمنع الرعي داخل منطقة الحجرة باستثناء من يحملون تصريحًا من أهالي المراكز والقرى والهجر داخل النطاق الجغرافي للمحمية، كما يمنع دخول محمية التيسية والمناطق الواقعة شمالها بشكل كامل, حيث تسعى من خلال هذه الضوابط للحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، من خلال تنظيم الرعي لضمان الاستدامة البيئية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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