تتويج 30 صقارًا بمسابقة الملواح في كأس موسم حائل للصقور

حائل- خالد الحامد

انطلقت اليوم (الخميس) مسابقة الملواح في كأس موسم حائل للصقور، من خلال إقامة ستة أشواط لفئات (شاهين فرخ، شاهين قرناس، حر فرخ، حر قرناس)، وتستمر المسابقة حتى يوم السبت المقبل، أمام فندق ميلينوم؛ حيث خصص موسم حائل جوائز إجمالية للفائزين تصل إلى 6 ملايين ريال.

وشهد اليوم تتويج 30 بطلاً حققوا المراكز الخمسة الأولى في الأشواط الستة، إذ كانت نقطة البداية من خلال شوط (فرخ شاهين – محترفين) وحقق على سعيد المري المركز الأول، فيما جاء حميد بن برغش المنصوري في المركزين الثاني والثالث، وحل محمد عبدالله الدوسري في المركز الرابع، وبرغش بن محمد المنصوري في المركز الخامس.

وخصص الشوط الثاني لفئة (قرناس شاهين – محترفين) وفاز بالمركز الأول فهد برغش المنصوري، واحتل برغش البرغش المنصوري المركزين الثاني والثالث، فيما جاء ناصر جابر المري في المركز الرابع، وسعيد ناصر المري في المركز الخامس.

وفي الشوط الثالث (فرخ شاهين – مُلاك) حقق عبدالعزيز عبدالله البقمي المركزين الأول والرابع، وجاء خالد بن طعيس القحطاني في المركز الثاني، وناصر علي المري في المركز الثالث، ومحسن ناصر المري في المركز الخامس، وتواصلت منافسات المُلاك من خلال الشوط الرابع (شاهين قرناس) وفيه حقق محسن ناصر المري المركزين الأول والثالث، وجاء سعيد جابر المري في المركز الثاني، وسعيد عايض المري في المركز الرابع، وطلال نايف العتيبي في المركز الخامس.

بعدها انطلقت أشواط (الحر)، ففي شوط (فرخ محترفين) حقق جلمود برغش المنصوري المركز الأول، وجاء فهد محمد برغش المنصوري في المركزين الثاني والخامس، وحل فيصل فهد الهاجري في المركز الثالث وبدر فهد العرادي الشمري في المركز الرابع، وفي شوط ( قرناس محترفين) حقق برغش محمد المنصوري المركزين الأول والرابع، فيما جاء عبدالعزيز فهد الموسى في المركز الثاني، وعموش عبدالله الدوسري في المركز الثالث، وحل أحمد مقعد المطيري في المركز الخامس.

ويتواصل السباق غداً الجمعة من خلال إقامة شوطي (حر فرخ وحر قرناس للمُلاك)، إلى جانب أشواط الفئات (جير بيور فرخ، جير بيور قرناس، قرموشة جير فرخ، قرموشة جير قرناس).

ويأتي تنظيم كأس موسم حائل بالتعاون والشراكة مع وزارة الرياضة ونادي الصقور السعودي؛ بهدف التعريف بإرث الصقور العريق، وتشجيع الصقارين على ممارسة هوايتهم التراثية والمحافظة عليها، ونقلها للأجيال القادمة، ويتم تتويج خمسة فائزين في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول في أشواط المحترفين على 100 ألف ريال، والثاني على 80 ألف ريال، والثالث على 60 ألف ريال، والرابع على 40 ألف ريال، والخامس على 20 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الأول في أشواط المُلاك على 75 ألف ريال، والثاني على 55 ألف ريال، والثالث على 35 ألف ريال، والرابع على 25 ألف ريال، والخامس على عشرة آلاف ريال.