الرياضة

 الرباع السعودي” حسن آل رضي” يتوج بذهبية بطولة نعيم أوغلو الدولية في تركيا 

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1444 هـ      17 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – غدير الطيار

حقق الرباع السعودي حسن أسعد آل رضي ذهبية النتر و برونزية الخطف وفضية المجموع في منافسات وزن 109+ كجم في بطولة نعيم سليمان أوغلو الدولية المقامة بالعاصمة التركية أنقرة.

وجاء حصد آل رضي ذهبية الخطف بعد رفعة 151 كجم و برونزية النتر  بعد رفعة 201 كجم وانتزع فضية المجموع بـ 352 كجم، وسط منافسة شرسة من الرباعين في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 42 رباعًا يمثلون 15 دولة. 

و تعد بطولة نعيم أوغلو الدولية من البطولات المعتمدة في الاتحاد الدولي للعبة رفع الأثقال، وهي تحمل اسم البطل الأولمبي نعيم سليمان أوغلو  (رحمة الله ) ويعد نعيم من أساطير لعبة رفع الأثقال على مستوى العالم. 

 وعبر الرباع حسن آل رضي عن سعادته بتحقيق ذهبية الخطف وبرونزية النتر و فضية المجموع للبطولة، وقال: هذه خطوة من خطوات النجاح وتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات للوطن الذي لم يبخل علينا بشيء. 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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