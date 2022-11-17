 الرباع السعودي” حسن آل رضي” يتوج بذهبية بطولة نعيم أوغلو الدولية في تركيا 

الرياض – غدير الطيار



حقق الرباع السعودي حسن أسعد آل رضي ذهبية النتر و برونزية الخطف وفضية المجموع في منافسات وزن 109+ كجم في بطولة نعيم سليمان أوغلو الدولية المقامة بالعاصمة التركية أنقرة.



وجاء حصد آل رضي ذهبية الخطف بعد رفعة 151 كجم و برونزية النتر بعد رفعة 201 كجم وانتزع فضية المجموع بـ 352 كجم، وسط منافسة شرسة من الرباعين في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 42 رباعًا يمثلون 15 دولة.





و تعد بطولة نعيم أوغلو الدولية من البطولات المعتمدة في الاتحاد الدولي للعبة رفع الأثقال، وهي تحمل اسم البطل الأولمبي نعيم سليمان أوغلو (رحمة الله ) ويعد نعيم من أساطير لعبة رفع الأثقال على مستوى العالم.

وعبر الرباع حسن آل رضي عن سعادته بتحقيق ذهبية الخطف وبرونزية النتر و فضية المجموع للبطولة، وقال: هذه خطوة من خطوات النجاح وتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات للوطن الذي لم يبخل علينا بشيء.