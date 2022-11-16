15 مهنة تتطلب الترخيص الحرفي في مجال صيانة السيارات

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن المهن التي تتطلب ترخيصاً حرفياً في مجال صيانة السيارات اعتباراً من 1 يونيو 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أن هناك 15 مهنة تتطلب الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بصيانة السيارات، وتشمل: “فني الرديترات، مركب زجاج المركبات، ميكانيكي السيارات، فني خراطة المحركات، فني فحص السيارات، فني صيانة المركبات الخفيفة، كهربائي السيارات، ميكانيكي الفرامل، حداد ترميم هياكل المركبات، منجد المركبات، سمكري أجسام المركبات، ميكانيكي مكيف المركبات، عامل العزل الحراري، دهان مركبات، مشحم ومزيت السيارات”.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التوعية بأهمية إصدار شهادة الترخيص الحرفي للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها ابتداءً من 1 يونيو 2023، حيث أصبح الترخيص أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، وذلك لتفعيل وتمكين القطاع الخاص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وحثت الوزارة المستفيدين بأهمية التعامل مع العامل الحرفي المرخص والمؤمن من خلال طلب ابراز الرخصة، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة والتعويض عن الاضرار عند وقوع الحوادث، لافتةً أن الترخيص الحرفي يحقق الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسّرة من خلال الرابط https://balady.gov.sa//Services?id=327.