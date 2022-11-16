حفل جوائز اتحاد الرياضات الإلكترونية غدا الخميس

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن موعد إقامة حفل جوائزه لعام 2022م الذي يقام للمرة الثالثة، غدا الخميس، وسيشهد تكريم رواد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذين حققوا إنجازات ملهمة تسهم في إعلاء القطاع خلال عام 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان أن الاتحاد يسعى من خلال الحفل إلى تكريم المبدعين في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتحفيز رواد القطاع على بذل الجهود للارتقاء بمجتمعهم، مبيناً أن إقامة الحفل للمرة الثالثة يأتي في إطار اهتمام الاتحاد باستدامة المبدعين في القطاع، وخلق منافسة شريفة تسهم بجعل المملكة مركزًا للعبة، بالإضافة إلى تشجيع الشباب المهتمين في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية على التطور والاحتراف.

يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أقام خلال عام 2022م العديد من المشروعات الناجحة مثل موسم الجيمرز ولاعبون بلاحدود ومنافسات محلية لرياضات إلكترونية مثل League of Legends و Fortnite و Pubg؛ سعيًا منه لتطوير وتنمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة وجعلها مثالًا يحتذى به عالميًا.